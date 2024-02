Primo defibrillatore in condominio. La campagna ora casa per casa

di Gaia Papi

AREZZO

Arezzo ha il primo defibrillatore condominiale. Non è ancora un obbligo di legge, come per i campi sportivi, ma l’idea è stata presentata nell’assemblea di un condominio al Gattolino e, residenti e amministratrice, hanno dato la loro piena adesione. Arezzo si dimostra ancora una volta sensibile all’argomento, e continua ad essere una delle città più cardioprotette, con più di 1200 apparecchi salva vita.

Uno strumento fondamentale perché colma lo spazio fra la chiamata e l’arrivo del primo soccorso. Un lasso di tempo che può fare la differenza e salvare anche una vita. La formazione inizia già tra i giovanissimi nelle scuole, e molti sono i corsi ai quali chiunque può partecipare per conoscere come si deve agire di fronte a casi di emergenza.

L’addestramento per poterli utilizzare è semplice. Anche alcuni condomini al Gattolino lo hanno seguito, requisito fondamentale per poterlo far installare all’interno della struttura. Se pur, è bene saperlo, è possibile utilizzarli anche senza una formazione specifica guidati dal personale della centrale operativa del 118. Chiunque può quindi salvare una vita. I complimenti sono arrivati anche, e soprattutto, da Massimo Mandò, quaranta anni al servizio della sanità territoriale, più di 20 in forza al 118.

Direttore del dipartimento di emergenza urgenza e della centrale operativa, Mandò, che è andato in pensione il 31 luglio, ha fatto della sensibilizzazione all’utilizzo del defibrillatore una propria ragione di vita. La sua è stata una battaglia per la vita, che ha portato avanti insieme a tanti volontari e ad una moltitudine di operatori sanitari. Una battaglia che Massimo Mandò ha iniziato alcuni anni fa, grazie ad una grande campagna di sensibilizzazione lanciata dalla Asl 8 e da Arezzo Cuore.

Quello del defibrillatore condominiale era stato uno dei sogni che Mandò non era riuscito a veder realizzato, nonostante gli immani sforzi portati avanti nel corso degli anni con vari progetti.

"Il defibrillatore al Gattolino è una grande conquista. La battaglia per gli strumenti salva vita all’interno dei condomini è stato un nostro cavallo di battaglia che finalmente vede la realizzazione" racconta un Mandò commosso. La sua è una passione senza fine. Non ci sarà giovedì in Provincia all’evento "La vita: una seconda possibilità" in cui verrà fatto un focus sul sistema di emergenza-urgenza dell’area provinciale Aretina.

"Sono presente, ma è giusto che non ci sia sempre la mia ombra. Simone Nocentini, e tutti i suoi, i nostri ragazzi, sono grandi, devono portare avanti il progetto con le loro idee. Gli aretini devono andarne orgogliosi, perché i risultati raggiunti sono roba loro, indipendentemente dalla mia presenza. Io, sono orgoglioso dei miei ragazzi che hanno abbracciato con entusiasmo il problema nonostante i tanti sacrifici. Tutto questo mi ripaga - continua Mandò con un nodo in gola - Nel nostro sogno mancava un tassello: il defibrillatore condominiale. Ed eccolo. Dietro ad ogni macchinario c’è un mondo, quello della società civile. Chiami Arezzo e lei risponde".