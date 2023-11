Prevenzione e il tema vaccini. Il programma

Confronti, dibatitti, tavoli tecnici ma anche attività di screening grazie agli operatori della Croce Rossa. E oggi si replicherà. Il Forum Risk entra nel vivo della quattro giorni che porterà ad Arezzo Fiere e Congressi qualcosa come 10mila presenze. Numeri da record. Questa mattina si parte alle 9 nell’auditorium con il tema della ricerca, come può cambiare la sanità. Nel pomeriggio il patto politico e sociale per il rilancio del servizio sanitario. Spazio quindi al piano nazionale di prevenzione, al talento delle donne promosso da Regione Toscana, e sempre domani spazio alla giornata nazionale della libera professione infermieristica presso la sala Minerva dell’Arezzo Fiere e Congressi. Un appuntamento he sarà introdotto dalla presidente Fnopi Barbara Mangiacavalli, a cui seguirà una lectio magistralis su “Libera Professione e previdenza: le sfide contemporanee e future” del presidente Adepp, l’associazione degli enti previdenziali privati, Alberto Oliveti. Durante la giornata Luigi Pais dei Mori, componente del Comitato Centrale Fnopi con delega alla libera professione, presenterà anche la nuova piattaforma nazionale Fnopi della libera professione infermieristica. Per la giornata di domani invece è atteso ad Arezzo il ministro della salute, Orazio Schillaci, per prendere parte ai lavori del Forum Risk.