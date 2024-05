Prevenzione e controlli. C’è il camper della salute

Un camper adibito alla consulenza e ai consigli pratici per la diagnosi di varie patologie, a disposizione dei cittadini. Dopo il successo riscosso dall’edizione dello scorso anno, torna in Casentino il "Lions in Piazza" che offre a tutti una giornata di prevenzione sanitaria gratuita. L’appuntamento organizzato in collaborazione con la Misericordia di Bibbiena è in programma a partire dalle ore 10 di domani e si svolgerà al centro commerciale "Il Casentino". Una giornata all’insegna della salute e del benessere, che vuole sensibilizzare i cittadini di tutte le fasce di età sull’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per la diagnosi precoce e che vedrà la presenza di oculisti, pneumologi, urologi, ginecologi, medici di chirurgia generale e di medicina, che hanno dato fin da subito la disponibilità al progetto. Un grande lavoro di squadra , dedicato all’intervento diretto ai bisogni e al benessere della comunità che ha come obbiettivo quello di ribadire l’importanza della prevenzione e dello screening , fondamentali per l’efficacia delle terapie. L’iniziativa vuole inoltre dare la possibilità a tanta gente di poter effettuare visite specialistiche in modo completamente gratuito, negli stand allestiti per l’occasione, che magari a volte per mancanza di tempo, lunghe liste di attesa e problemi economici si tralasciano, ostacolando l’attività diagnostica e di prevenzione delle malattie. Dalla spirometria alla visita oculistica saranno molti i servizi offerti da medici qualificati, senza dimenticare i nostri amici animali: quest’anno sarà presente infatti un gazebo a loro dedicato con la presenza del medico veterinario.

Nel corso della giornata si svolgeranno anche dimostrazioni di manovre salvavita mirate ai bambini e spiegazioni sull’uso del defibrillatore, che ormai è un presidio fondamentale installato in più punti del territorio comunale. Le manovre di primo soccorso pediatrico e di BLSD saranno a cura della Misericordia di Bibbiena in collaborazione con i medici anestesisti del reparto di anestesia e rianimazione. "Quando si parla di prevenzione – affermano gli organizzatori dell’evento – parliamo del nodo più importante della salute delle persone. Con questa iniziativa vogliamo dare la possibilità a coloro che vorranno partecipare di valutare il loro stato di salute, e qualora ce ne sia bisogno, intervenire".