Prevenzione dei tumori L’ospedale si potenzia con un nuovo strumento

di Sonia Fardelli

Un nuovo strumento per la prevenzione dei tumori a disposizione dell’ospedale di Bibbiena.

Si tratta di un insufflatore di anidride carbonica che servirà per eseguire con minore stress per i pazienti gli esami endoscopici nel presidio del Casentino ed è stato donato dal Ccaltum (Comitato casentinese per la lotta contro il tumore e per la vita), che da anni si dà da fare per donare importanti strumenti. Ogni anno all’ospedale di Bibbiena vengono fatti dai 1500 ai 1600 esami endoscopici e questo strumento li renderà più semplici, meno dolorosi e in alcuni casi potrà aiutare oltre che la prevenzione anche la cura dei tumori. "Si tratta di un dispositivo che rende più agevoli gli esami endoscopici – ha detto dottor Gianni Mura (nella foto) direttore di chirurgia generale – La colonscopia è importante per la prevenzione dei tumori del colon retto ed il trattamento delle forme precoci. L’insufflazione di aria nell’intestino rende più agevole l’esecuzione dell’esame. Questo insufflatore è potente e capace di diminuire il fastidio dell’esame, se confrontato con il sistema finora in nostra dotazione. Il biossido di carbonio, infatti, riduce al minimo il disagio del paziente associato a gonfiore e crampi, gli esami sono più rapidi e i tempi di recupero sono più veloci".

Uno strumento che consentirà al medico endoscopista di lavorare al meglio e a volte anche di fare interventi terapeutici. "Durante la colonscopia – prosegue il dottor Mura – si possono eseguire anche biopsie e, in caso di presenza di un polipo, asportarlo completamente. In conclusione, questo strumento potenzia e migliora la strumentazione a nostra disposizione utile alla prevenzione e trattamento dei tumori intestinali".

"Questo è un reparto che ci sta molto a cuore – ha ricordato il presidente del Ccaltum Fabio Boldrini – perché si occupa di una problematica, quella della prevenzione del tumore al colon retto, che in Casentino è molto sentita. La strumentazione consegnata oggi si aggiunge alle numerose donazioni che l’associazione ha fatto negli anni passati al reparto. Fondamentale il rapporto che abbiamo con i medici: sono stati loro a segnalare la necessità di avere un insufflatore di questo tipo e noi ci siamo subito attivati per arrivare alla donazione di oggi". Soddisfatto anche il vice sindaco Matteo Caporali: "Come amministratore, in rappresentanza anche dell’articolazione zonale dei sindaci esprimo gratitudine nei confronti del ‘Comitato casentinese per la lotta contro il tumore e per la vita’ per aver donato l’insufflatore di Co2 al nostro ospedale. In questo modo il nostro grazie va anche a tutti coloro, imprenditori, associazioni e privati, che in questi anni hanno sostenuto il nostro nosocomio, luogo di fondamentale importanza per lo sviluppo futuro della vallata".