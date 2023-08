Presto smantellate 104 cabine telefoniche a Arezzo: Una presenza inutile ma anche storica

AREZZO

Nessuno più le degnava di uno sguardo oramai da anni. Ma ora che che veniamo a sapere che 104 cabine telefoniche verranno smantellate in città, un po’ di nostalgia affiora. Su ognuna di loro nelle ultime settimane è apparso un cartello che ne indicava la data del loro definitivo addio.

Si chiude un’era della telefonia che ha segnato il costume italiano, dagli anni ’50 fino ai primi 2000 quando si sono diffusi i cellulari.

Per i più giovani sono ormai soltanto una presenza inutile, o magari una parete in plexiglass da scarabocchiare. Per tanti sono state testimoni di relazioni a distanza, lunghe chiamate interrotte dal suono dei gettoni che scendevano.

L’Agcom ha infatti stabilito che non è più necessario continuare a garantire le postazioni telefoniche pubbliche sul territorio nazionale: non servono. Oggi in tasca abbiamo gli smartphone, sono ormai lontani i tempi in cui vi tintinnavano prima i gettoni, poi le 200 lire, fino alle colorate schede, diventati veri cimeli per molti collezionisti.

Lì, all’interno di quei cubi vetrati è passata la storia anche degli aretini.

Le prime sospirate telefonate alla fidanzatina, gli scherzi anonimi o le chiamate interurbane che non ti facevano fare a casa e nelle quali, in un attimo, sparivano tutti gli spiccioli che avevi sapientemente messo da parte.