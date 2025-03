Preso l’incubo dei negozianti. Trovato a rubare dai vigili. Chiassai: "Stop ai criminali"

In manette il balordo che ha creato panico in tutta Montevarchi. Spaccate, furti, scippi reati questi ascrivibili, a quanto pare, a un solo soggetto che nelle scorse ore è stato beccato dalla Polizia Municipale mentre era intento a compiere un’altra delle sue azioni furtive. Il tempo di pedinarlo, prenderlo e assicurarlo alle mani della giustizia. Un bel colpo sotto questo punto di vista considerate le tante occasioni nelle quali ha fatto dei danni importanti soprattutto alle attività che, da diversi mesi, aveva preso di mira all’interno del territorio comunale. Ad annunciare questa importante notizia è stato il sindaco Silvia Chiassai Martini: "Faccio un plauso al nuovo Comandante, Dott. Fabrizio Sarri e a tutto il corpo della municipale - ha detto il primo cittadino - in particolare agli agenti che dopo un lungo pedinamento, sono riusciti oggi a fermare il soggetto nell’intento di commettere un furto. Confido- conclude il Sindaco- che la Magistratura in possesso di tutti gli elementi possa finalmente ordinare la sua custodia in carcere ponendo fine a una sequela di episodi predatori che turbano la nostra laboriosa e tranquilla comunità". I commercianti, ma anche semplici privati, tirano adesso un sospiro di sollievo. Per quanto potrà restare dietro le sbarre non è dato saperlo, i diretti interessati stavano chiedendo delle risposte concrete a fronte dei reati che aveva compiuto da alcune settimane a questa parte e finalmente, grazie all’opera portata avanti da parte delle forze dell’ordine, è stato preso e sarà giudicato per per quanto ha messo tristemente in pratica. È una lunga scia di episodi di micro criminalità, alcuni addirittura non denunciati ma altri che sono finiti agli onori delle cronache come la doppia spaccata, nel giro di qualche ora, perpetrata a due saloni di acconciatura, il panico creato nel centro storico in pieno giorno con uno scippo di una borsa ai danni di un’anziana signora ed altre spaccate di diverse entità vedi le due nell’arco di tre settimane a un patronato e altrettante più recenti, ma nel giro di appena una settimana, al bar del palazzetto dello sport in Viale Matteotti. All’atto pratico sono pochi gli spiccioli finiti nelle tasche del malvivente, i danni maggiori sono stati creati alle strutture e questo ha provocato un ingente esborso di denaro da parte dei titolari degli esercizi commerciali. Con il suo arresto si spera ora possa esserci una tregua, si cercava una risposta e questa è arrivata. Tra la soddisfazione di tutti.