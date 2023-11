Presidio sanitario nell’ex scuola. Così Rigutino potrà avere altri servizi

AREZZO

L’ex scuola elementare di Rigutino diventa presidio socio-sanitario. Firmato l’accordo tra Asl e Comune per la nuova destinazione dell’edificio. L’operazione prevede da parte del Comune l’applicazione di un canone dimezzato per agevolare la realizzazione dei servizi, e da parte dell’Asl l’investimento necessario alla trasformazione dell’immobile e l’impegno a portare a termine i lavori entro 12 mesi. "Entro un anno Rigutino potrà contare su un presidio sanitario a chilometro zero e particolarmente avanzato, oltre ad una ‘casa delle associazioni’ che qui troveranno uno spazio adeguato ed organizzato per le loro attività – dichiara il vice sindaco Lucia Tanti (nella foto) – Questo progetto, seguito insieme all’assessore Casi, risponde ad un modello di governo dei servizi sociali in grado di dare una risposta territoriale ed efficace ed un altrettanto importante sostegno alle associazioni, che troveranno qui uno spazio funzionale alle iniziative di tipo sociale e aggregativo", continua Tanti.

"Siamo molto soddisfatti per questo accordo e per la collaborazione che da tempo abbiamo con il Comune – dichiara Antonella Valeri, direttrice amministrativa della Asl Toscana sud est – La sanità del futuro è sempre più legata ai territori, siano essi centri urbani o aree periferiche. La collaborazione tra Enti è fondamentale per poter sostenere i servizi e potenziare l’assistenza". "E dopo Rigutino, ora Vitiano – spiega Tanti – L’unico modo per valorizzare le periferie è investire nei servizi e nelle realtà che "fanno comunità" e quindi dopo l’accordo con la Asl per Rigutino, abbiamo approvato il progetto di riqualificazione per 80mila euro del centro aggregativo, sociale e sportivo di Vitiano".