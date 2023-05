"Presidio in crescita" Ceccarelli esulta

"Quello che sta avvenendo all’Ospedale della Fratta è un chiaro segnale di recupero del ruolo fondamentale di questo presidio per tutta la Valdichiana". A dirlo sono Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd in Consiglio Regionale e la consigliera Lucia de Robertis, presidente della Quarta commissione. Tra le novità sottolineate il nuovo primario di ortopedia, il potenziamento della medicina rigenerativa con la chirurgia delle vene e la prossima la riapertura del bar interno. "Segnali chiari dell’impegno della Regione- sottolineano ancora De Robertis e Ceccarelli - che, seppur in una congiuntura difficile, garantisce la continuità dei servizi e si impegna per il loro miglioramento a tutela di un bene fondamentale per i nostri cittadini: la salute. La sanità pubblica soffre di molte criticità, prime tra tutte il sottofinanziamento, aggravato con l’ultima legge finanziaria del governo, che mette in pericolo il Sistema Sanitario Nazionale"