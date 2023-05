Presidio culturale per il Pionta l’incontro in Fraternita

Proseguono gli appuntamenti del ciclo l’Università in città con "Vivere il Pionta. Realizzare un Presidio culturale nel Parco ‘storico’ di Arezzo", incontro che si terrà oggi alle 16.30 alla Fraternita dei Laici. Seguendo gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, in particolare l’Obiettivo 11 dedicato alle città e comunità sostenibili, nell’incontro si intendono presentare le linee di ricerca messe a punto per la rigenerazione e restituzione del Parco del Pionta alla comunità cittadina di Arezzo.

Ne discuteranno i docenti Francesca Bianchi, Carlo Orefice, Sebastiano Roberto con Ilaria Bonini, direttrice dell’Orto Botanico di Siena. Obiettivo principale è raccontare i percorsi di riattivazione e cura che stanno interessando il Parco, oltre a promuovere il convegno "Genius Loci. Le molte voci di un luogo", sulla costruzione collettiva del sapere locale, che si terrà il prossimo 8 giugno al Pionta, e nel quale i partecipanti potranno immergersi nelle memorie e nella vitalità di uno dei patrimoni culturali, sociali e ambientali più significativi della città. In quell’occasione i visitatori saranno sollecitati a una riflessione profonda e creativa sul proprio ruolo di cittadini attivi e invitati a partecipare ad un percorso di scoperta creativa della realtà del Campus attraverso strumenti di cura che diventano atti di rigenerazione e ricontestualizzazione del Parco del Pionta.