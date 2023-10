Presidi, ecco perché le quote non servono

Sono sempre perplesso di fronte a qualsiasi tipo di "quote" che siano rosa o blu, come nel caso del concorso per dirigenti scolastici che si svolgerà tra qualche mese. All’articolo 10 della bozza del bando inviata ai sindacati si prevede la priorità al candidato uomo rispetto alle colleghe, a parità di punteggio. Non sono convinto dalle quote perché intervengono a valle del problema, quando a monte ci sono discriminazioni di genere su stipendi e carriere che restano senza soluzione. La situazione delle "quote blu" può sembrare bizzarra ma fotografa una situazione cristallizzata da decenni.

* presidente toscano dell’Associazione Presidi Anp