Presidenti di seggio: scadono i termini. Come fare la domanda

C’è tempo fino al prossimo 31 ottobre per presentare le candidature per il ruolo di presidente di seggio elettorale. È necessario essere iscritti nelle liste elettorali del Comune, essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado. La domanda può essere presentata online tramite Spid oppure tramite pec inviando il modulo firmato presente sul sito del Comune insieme alla copia di un documento di identità valido, indicando nell’oggetto "Iscrizione Albo Presidenti di seggio", altrimenti tramite appuntamento.