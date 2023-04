Presidente Fondazione Intour

E’ insieme assessore al turismo e presidente della Fondazione Intour, quindi allo snodo degli arrivi e delle partenze in città. Da gennaio ha ereditato dal Polo Museale della Toscana la gestione diretta dei più importanti musei statali: dagli affreschi di Piero a Cappella Bacci al Museo Medievale, da Casa Vasari al Museo Archeologico. E in questa veste non si sbilancia più di tanto. "I primi segnali che anche noi abbiamo sono positivi, grazie al buon lavoro che aveva fatto il polo e spero per quello che abbiamo cominciato a fare noi. Ma il grosso della promozione deve essere ancora dispiegato, pur avendo messo su un sito che fa da snodo alle prenotazioni di tutti i luoghi museali in nostra gestione". Tra le opzioni quella di un biglietto unico: basta selezionare la dizione prenotando S. Francesco e circuito museale aretino e si avrà l’accesso anche al Museo Statale di Casa Vasari ed al Museo Archeologico Gaio Cilnio Mecenate. Una risorsa sulla quale puntare anche in vista dell’estate.