Presi due pusher dopo il caso di overdose Scatta l’arresto: sequestrato bazar di droga

Scoperto mercato della droga. Le indagini sono partite da un caso di overdose a Badia Prataglia ad inizio anno. Allora le dichiarazioni dell’uomo servirono ai carabinieri ad accertare un discreto movimento, soprattutto di eroina, tra il comune e Arezzo. All’esito delle indagini i militari ottennero un decreto di perquisizione a carico di due persone, una residente ad Arezzo e una nella vallata casentinese. Gli investigatori, nel corso del weekend, hanno ricostruito i movimenti dei due. Li hanno trovati insieme ad Arezzo, in zona ospedale, e hanno fatto scattare l’operazione.

I due sono stati sorpresi mentre si scambiavano dosi di eroina. Uno è stato arrestato dopo un breve inseguimento a piedi e dopo che, tentando la fuga dalla propria auto, aveva fatto cadere uno dei carabinieri, nel tentativo di disfarsi di circa 12 grammi di eroina, 5 di coca, già suddivisi in dosi e 100 euro in contanti. Anche in casa nascondeva un vero e proprio bazar della droga: 100 grammi di hashish, 40 di eroina e 20 di cocaina, già suddivisa in dosi e 3.500 euro in contanti. Oltre a telefoni cellulari che, durante la perquisizione, hanno squillato senza sosta. Sono stati necessari non pochi sforzi per contenere l’escandescenza del trattenuto. Dopo l’arresti per spaccio, è scattata anche l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’altro, invece, non ha opposto resistenza e dopo la perquisizione domiciliare, nel corso della quale sono stati rinvenuti 20 grammi di hashish e marijuana, è stato denunciato.

