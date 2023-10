Presepe vivente si cercano comparse

A Castiglion Fiorentino la macchina organizzativa del presepe vivente ha già ingranato la marcia con la ricerca di comparse e figuranti, in particolar modo per intepretare la Sacra Famiglia. "Sulla scorta del successo ottenuto lo scorso anno, l’intento è quello d’incrementare le scene di vita così da rendere il presepe più suggestivo - spiega il presidente della Pro loco, Paolo Faralli – Per quanto concerne le date, ad oggi, è certa quella del 26 dicembre, Santo Stefano; ancora incerta l’eventuale seconda uscita che probabilmente verrà fatta, come lo scorso anno, la domenica antecedente il Natale. Intanto, l’organizzazione si è messa in moto: siamo, ovviamente, alle prime fasi ma chi volesse partecipare si può rivolgere alla Pro Loco o direttamente a me".