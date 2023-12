Presepe vivente, due gli eventi. In cento per la rappresentazione

Come lo scorso anno, per le festività 2023, Castiglion Fiorentino punta sul Presepe vivente con un doppio appuntamento: domenica 17 e martedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, come da tradizione. Il raddoppio, di solito, vedeva protagonista il giorno dell’Epifania, ma oggi come non mai, le ragioni del commercio dettano comprensibilmente l’agenda degli eventi. E così, si bissa con la natività anticipata. Poco male, se si fornisce l’occasione di andare alla scoperta del centro storico e dei suoi vicoli affascinanti, luoghi incomprensibilmente ancora sconosciuti ai più. La macchina organizzativa è da tempo al lavoro, perché una sacra rappresentazione non si improvvisa, anche se fatta e gestita da volontari. A Castiglion Fiorentino, la Pro Loco riesce a mettere assieme un centinaio di comparse, cambiando il percorso ad ogni edizione, valorizzando al meglio il centro storico. Le tappe basilari sono quelle dettate dalla storia: il palazzo di Erode, l’accampamento romano, le capanne dei pastori e la Natività. Quello che cambia, è semplicemente la loro dislocazione, alla ricerca del percorso ideale, che possa valorizzare l’identità dell’antico borgo. "Dopo mesi di lavoro a pieno ritmo, siamo riusciti ad allestire il Presepe Vivente in ben due date – commenta il presidente della Pro Loco di Castiglion Fiorentino Paolo Faralli – anche quest’anno, il nostro obiettivo è quello di regalare grandi emozioni ai numerosi visitatori che visiteranno il nostro Presepe lungo i vicoli della nostra splendida città". Ogni anno, il percorso subisce delle variazioni, in un’ottica di miglioramento e di novità: quest’anno, si partirà da piazza San Francesco, per poi percorrere vicolo Reattelli, Corso Italia, via dietro le Mura, passando dalla sede della Filarmonica Castiglionese, per poi proseguire su via Dante, via dell’Orto, vicolo delle Carbonaie e via del Tribunale, dietro Palazzo San Michele, per apprezzare la rete di viuzze intorno all’area del Cassero. Il quadro della Natività, per questo 2023, sarà collocato vicino a Palazzo Pretorio, rispettando la tradizione del cambiamento. Per queste due giornate, i residenti del centro storico dovranno tollerare alcune modifiche alla viabilità, con divieti di sosta e transito. Inoltre, già da lunedì prossimo, sono previsti divieti finalizzati a permettere l’installazione delle strutture necessarie alla rappresentazione.