Presentato stamani a Montevarchi il documento sulla sanità che sarà inviato a Giani

Arezzo, 11 maggio 2023 – Questa mattina il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini ha illustrato un documento condiviso con Cisl, Uil e Nursind Arezzo e il Comitato OSS 2021 che sarà inviato al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per chiedere spiegazioni su una serie di criticità della sanità toscana. In primis quella del personale. "Attendiamo risposte certe in virtù anche degli aiuti arrivati adesso dal Governo rispetto alle problematiche più urgenti legate alle assunzioni di medici, infermieri ed Oss a tempo indeterminato, soprattutto nelle strutture di emergenza- urgenza, visto che per la prima volta si assiste ad una mobilitazione di tutte le categorie lavorative della sanità. Ciò significa che siamo ad un punto di non ritorno a cui la politica in maniera chiara e netta deve dare riposta - ha detto Chiassai, presente in Palazzo del Podestà insieme ad Anna Cavalli, rappresentante del comitato OSS 2021 - La Regione deve dire se c’è la volontà di difendere e programmare seriamente la sanità pubblica toscana nei prossimi anni oppure se intende continuare con il depotenziamento costante dei nostri ospedali e dei nostri servizi.

Il sindaco ha poi affrontato il tema legato all'ospedale della Gruccia. "Con la chiusura del Serristori, che è inspiegabile, ci sono 140 accessi al giorno al Pronto Soccorso. Numeri insostenibili. Si vanno poi a togliere i posti letto alla neurologia e sembra che dal 1 giugno il reparto venga ridotto a servizio di day hospital. La psichiatria, inoltre, sarà probabilmente depotenziata. Insomma - ha aggiunto il sindaco - Non c'è la volontà di potenziare questo ospedale".

"Dopo aver chiamato eroi, medici, infermieri e operatori sanitari che hanno sorretto l’Italia dall’urto della pandemia – si legge nel documento inviato a Giani - non c’è stata una conseguente azione politica seria, né nazionale, né regionale, che abbia rimesso al centro dell’agenda la sanità pubblica, l’efficacia e l’efficienza dei servizi ospedalieri e territoriali affinché si lavorasse per risolvere le gravi criticità fatte emergere proprio dal Covid. Assistiamo ormai da troppi anni, ad un’assenza di visione e di strategia politica, ad una gestione ordinaria che affronta solo i problemi contingenti, tagliando personale e servizi. Dopo le recenti dichiarazioni in cui il Presidente Giani denunciava la grave difficoltà della sanità toscana e l’attesa delle risposte da parte del Governo agli aiuti richiesti dalle regioni, gli Amministratori, come responsabili della salute, il personale sanitario, i sindacati e i cittadini, si aspettano risposte chiare”.