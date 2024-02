Presentato il progetto della Comunità Energetica Rinnovabile di San Giovanni e Cavriglia

Arezzo, 16 febbraio 2024 – Si è tenuto ieri pomeriggio al circolo Sauro Billi del Ponte alle Forche il primo incontro pubblico per presentare il progetto condiviso dai Comuni di Cavriglia e San Giovanni Valdarno relativo alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile, in sinergia con Anci Toscana e Cet. Sala gremita per conoscere meglio questa nuova opportunità legata ad uno sviluppo energetico, economico e sociale dei due territori. Come hanno ricordato, nel loro intervento, i due sindaci Valentina Vadi e Leonardo Degl'Innocenti o Sanni, la scelte delle due amministrazioni persegue la finalità di unire le caratteristiche e le peculiarità di entrambe e metterle al servizio della comunità. Con l’adesione alla Cer, difatti, sarà possibile ridurre la dipendenza nell’approvvigionamento, utilizzando energia pulita locale ed ottenendo in tal modo un risparmio in bolletta. Durante l’incontro sono stati presentati modalità e funzionamento della comunità energetica e raccolte le prime adesioni. Erano presenti anche i responsabili di Confindustria, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti Valdarno, Banca Valdarno e Legambiente.

Il progetto, che nasce in perfetta sinergia tra i due territori confinanti, prevede la nascita di nove parchi fotovoltaici che consentiranno di produrre dagli 8 ai 9 milioni di kw di energia. La Cer sarà costituita nella forma di società cooperativa ed avrà sede legale nel Comune di Cavriglia, ma con una sede operativa anche a San Giovanni. I territori dei due comuni ricadono nell’ambito della stessa cabina primaria e questo ha consentito di portare avanti il progetto senza ostacoli. I benefici, come è stato spiegato, non saranno solo per i residenti, ma anche tutto il comparto industriale, artigianale e commerciale, che ha pagato un dazio pesante prima alla pandemia e poi all’aumento dei costi delle bollette. Per portare avanti l’operazione le due amministrazioni hanno incaricato il Consorzio Energia Toscana di valutare l’utilizzo di aree specifiche all’interno dei due comuni nei quali poter realizzare impianti fotovoltaici a terra.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali dei due sindaci. Dall'utilizzo di energia pulita, al risparmio e alla valorizzazione delle fonti presenti nel territorio, i primi cittadini hanno spiegato le ragioni che hanno spinto le due amministrazioni a progettare impianti fotovoltaici a terra da mettere a disposizione, appunto, di una comunità energetica. “Il percorso del Comune di San Giovanni Valdarno verso la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile - ha detto Valentina Vadi - è nato all’interno del consiglio comunale, dopo una lavoro attento e scrupoloso della commissione ambiente in cui hanno dato il proprio contributo tutte le forze politiche in maniera assolutamente trasversale. Nelle nostre intenzioni, che hanno trovato terreno fecondo nella convenzione con il Comune di Cavriglia, la Cer deve avere lo scopo di ottenere benefici ambientali, economici e sociali per la cittadinanza e non deve avere come finalità il profitto finanziario di uno o più soggetti privati, con l’obiettivo primario di contrastare la povertà energetica e sostenere e supportare le fasce fragili della popolazione. In questa direzione, sono convinta che due Comuni che si uniscono per costituire il nucleo fondante di una Comunità energetica rappresentano una garanzia per il cittadino nel perseguimento dell’interesse collettivo e non del vantaggio di parte. La prima iniziativa pubblica ha avuto lo scopo di informare cittadini, associazioni, imprese, portatori di interesse su che cosa è una comunità energetica, sui benefici che può portare nei nostri territori, su come sia possibile farne parte, mettendo a disposizione le competenze del CET che ci supporta in questo progetto, il materiale informativo realizzato da Anci, l’altro partner della fase di avvio della nostra Cer, e indicando chiaramente dove sarà possibile avere tutte le informazioni per chi sarà intenzionato a farne parte".

“Ritengo che la costituzione di una Comunità Energetica sia un traguardo importante per un’amministrazione consapevole, attenta ai benefici economici per la cittadinanza nonché all’impatto positivo che essa può avere sull’ambiente - ha spiegato il sindaco Di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni – la Comunità Energetica rappresenta, difatti, un ulteriore, importante passo nell'affermazione e nella promozione di quelle politiche volte alla tutela ambientale che Cavriglia persegue da tempo e per le quali il Comune ha ottenuto più volte riconoscimenti nazionali. A ciò si aggiunge la fondamentale funzione socio-economica che sarà raggiunta grazie alla Cer, potendo in tal modo abbattere i costi energetici che tanto stanno incidendo nei bilanci delle famiglie. Riducendo, difatti, la dipendenza nell'approvvigionamento e implementando le risorse energetiche “pulite” locali si otterrà un considerevole risparmio sulle bollette. Per questo motivo era particolarmente importante presentarne contenuti e modalità alla cittadinanza, al fine di facilitare l’avvicinamento ad uno strumento tanto fondamentale quanto ad oggi del tutto nuovo, quale appunto è la comunità energetica.” – termina il Sindaco di Cavriglia.

La parola è poi passata al Cet, Consorzio energia Toscana, che ha spiegato in che cosa consiste una comunità energetica rinnovabile e come realizzarla. La costruzione avviene attraverso l’adesione volontaria da parte di tutti coloro che decidono di far parte della Cer e condividerne i benefici: cittadini, autorità locali, piccole e medie imprese, associazioni ed enti territoriali. Ciascuno decide anche che ruolo vorrà assumere: produttore, consumatore o entrambi. Per fornire maggiori informazioni a tutti coloro che sono interessati, sono attivi due sportelli energia. Nel comune di San Giovanni Valdarno, è possibile rivolgersi al punto amico il giovedì dalle 14 alle 18 o contattare il numero di telefono 3472588728. Nel comune di Cavriglia lo sportello è aperto il martedì dalle 14 alle 18 nella sede comunale di viale Principe di Piemonte o chiamando il numero 338 2436130. È possibile richiedere un appuntamento in modalità videochiamata al di fuori dell’orario di apertura dello sportello energia inviando una e-mail di richiesta all’indirizzo [email protected].