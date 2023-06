Presentati gli eventi estivi in sinergia tra Loro e Terranuova

Arezzo, 27 giugno 2023 – Spettacoli musicali, teatrali, laboratori creativi, presentazioni di libri, feste e buon cibo. La programmazione degli eventi estivi, organizzata in sinergia tra l’amministrazione di Terranuova e quella di Loro, vanta un calendario ricco di eventi. Tutti gli spettacoli musicali e teatrali sono gratuiti. “Nello spirito di collaborazione – ha detto l’assessora alla cultura del Comune di Terranuova, Caterina Barbuti – anche quest’anno abbiamo stilato una programmazione ricca e articolata, che tenesse conto delle diverse realtà del nostro territorio, delle peculiarità e delle tradizioni. Offriremo tre mesi di appuntamenti dislocati tra Terranuova, Loro e le frazioni per fruire delle bellezze del territorio e stare insieme con rinnovata socialità”.

“Nella stesura del calendario – ha aggiunto l’assessora alla cultura di Loro Ciuffenna, Nicoletta Cellai – abbiamo posto attenzione ai luoghi suggestivi del nostro territorio con concerti ed eventi anche sulle sponde del fiume Ciuffenna e tra Modine e Rocca Ricciarda. Non mancheranno appuntamenti dedicati ai bambini con laboratori creativi ed escursioni”. Ogni giovedì dei mesi di luglio e agosto sarà disponibile il servizio di bus navetta per il Pratomagno. La navetta sarà attiva con partenza dal capoluogo terranuovese per poi fermarsi a Loro Ciuffenna e proseguire la corsa fino al Pratomagno.

Nello specifico il percorso prevede la partenza alle ore 8.30 dall’autostazione di Terranuova per proseguire attraversando lo scenario delle balze, sulla via delle Cave, fino alla fermata di Persignano-Malva e quindi a Loro Ciuffenna in Piazza Matteotti e poi terminare verso la montagna con arrivo al piazzale del Pratomagno. Il rientro è previsto verso le ore 17:00. Il servizio è con prenotazione obbligatoria. Insomma, una estate ricca di eventi a Terranuova e Loro Ciuffenna con la valorizzazione della splendida montagna che divide il Valdarno dal Casentino.

Si tratta di un servizio pensato per chi vuole approfittare delle giornate estive, spesso di break e vacanza, per trascorrere momenti di relax in un luogo vicino e turistico allo stesso tempo e sarà un’occasione per conoscere e scoprire un luogo caratteristico e spesso inesplorato come il Pratomagno. Con l’arrivo dell’estate anche la montagna valdarnese inizia infatti ad affollarsi e le frazioni montane, che d’inverno ospitano poche centinaia di residenti, con la bella stagione fanno registrare il tutto esaurito. Molti, infatti, i valdarnesi, ma anche i fiorentini che possiedono una seconda casa in alta quota, che viene “sfruttata” soprattutto da maggio a settembre. Oltre ai residenti, sono molti anche coloro che si spostano in Pratomagno, soprattutto nei giorni più caldi.