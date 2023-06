Presentata “L'Estate Sangiovannese 2023”. Tanti gli eventi a luglio

Arezzo, 30 giugno 2023 – E’ iniziata la calda estate a San Giovanni Valdarno e, dopo il successo del Giugno sangiovannese, è pronto il ricco e articolato cartellone degli eventi di luglio. Festival tradizionali e rassegne attese e ormai consolidate che si fondono con nuove iniziative e eventi diffusi nei quartieri. E, il 19 luglio, il concerto in piazza Masaccio di Francesca Michielin, una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale. Un manifesto studiato per intercettare aspettative e desideri delle differenti fasce della popolazione e regalare momenti di intrattenimento, spensieratezza e cultura.

Oltre trenta appuntamenti in un mese per soddisfare gusti diversi e invitare a trascorrere l’estate a San Giovanni Valdarno fra musica, teatro, cinema, spettacoli, degustazioni e intrattenimento. Alla conferenza di presentazione, nella sala grande di Palomar, erano presenti il sindaco di San Giovanni Valentina Vadi, l’assessore alla cultura Fabio Franchi, Massimo Pellegrini, presidente della Pro loco di San Giovanni Valdarno, Sandra Gambassi presidente del Centro Commerciale naturale e i rappresentanti di tutte le associazioni e le realtà che hanno contribuito ad allestire il cartellone: Materiali Sonori e Orientoccidente, Valdarno Jazz, Associazione Residenti in Centro storico, Accademia musicale valdarnese, Convento di Montecarlo con la Fondazione Be.St, Phoenix fest e Ferramenta dischi, Circolo Laudato Si’, Mengo e Arezzo music fest, Associazione Paro Paro e Cantina Valdarno.

“Iniziata in grande stile con gli appuntamenti del Festival dello sport e con la Festa della musica, proseguono gli eventi dell’Estate sangiovannese con il programma delle iniziative di luglio”, hanno dichiarato il sindaco Valentina Vadi e l’assessore alla cultura Fabio Franchi. “Musica, cinema, spettacolo, concerti, musical, parodie, rassegne tradizionali e storicizzate (Orientoccidente, ValdarnoJazz, Valdarno Piano Festival, La nostra memoria inquieta, ecc.), una presenza forte nel centro storico legata anche alla valorizzazione del commercio in quella che è una vera e propria galleria commerciale a cielo aperto, il nostro Centro Commerciale Naturale, accompagnati ad eventi diffusi su tutto il territorio. Appuntamenti consolidati ma anche grandi novità, che confermano come l’offerta culturale e di intrattenimento estiva a San Giovanni sia tra le più ricche, se non la più ricca, dell’intero Valdarno. Un programma intenso, che si compone sia di eventi organizzati dall’Amministrazione comunale, sia di tanti, tantissimi eventi organizzati dalle associazioni cittadine. Un segnale forte, sotto questo profilo, della vivacità culturale e della coesione della nostra comunità: della voglia che le nostre associazioni hanno di mettersi a disposizione, con passione e competenza, per offrire a tutti i sangiovannesi (e a tutti i valdarnesi) serate all’insegna del divertimento, dello svago e della cultura. A loro, a chi si impegna e mette a disposizione passione e voglia di fare per la valorizzazione della nostra città, va il più sentito ringraziamento dell’Amministrazione”.

“Il nostro ruolo – ha dichiarato Massimo Pellegrini, presidente della Pro Loco – è quello di collaborare con tutte le associazioni e offrire il nostro aiuto a livello logistico e di comunicazione. Ci siamo impegnati per offrire eventi che coinvolgessero sia il centro storico sia i quartieri della città. Gli appuntamenti proseguiranno poi anche ad agosto e settembre”. “I commercianti – ha aggiunto Sandra Gambassi, presidente del Ccn – hanno offerto il loro impegno a tenere aperti i negozi tutti i mercoledì dopo cena per offrire un servizio ulteriore a cittadini e turisti. Le iniziative avranno come titolo ‘#occasionincentro’”.