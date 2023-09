Presentata a Montevarchi la piattaforma della Conferenza Zonale dell’Istruzione

Arezzo, 15 settembre 2023 – E’ stata presentata nella Sala della Filanda della Ginestra a Montevarchi la piattaforma web della Conferenza zonale per l’Educazione e l’Istruzione rivolta a insegnanti, alunni e famiglie. A fare gli onori di casa la Presidente della Conferenza zonale Sandra Nocentini. Ma sono intervenuti anche l'assessore regionale Alessandra Nardini, collegata da remoto, la dirigente regionale del settore Educazione e Istruzione Sara Mele e la responsabile regionale Sandra Traquandi, che hanno illustrato l’obiettivo del progetto. Presente anche l'Ufficio scolastico regionale, rappresentato dal Dirigente tecnico Lorenzo Pierazzi, ma molte sono state le presenze in sala di dirigenti e docenti del Valdarno. L’evento è stato organizzato per concludere un percorso, nato qualche anno fa, con l’intento di digitalizzare e raccogliere le attività educative che vengono realizzate. La piattaforma rappresenta, infatti, uno spazio on line "aperto" alla condivisione delle informazioni, ma anche delle buone pratiche tra scuole e territori per valorizzare l’operato di tutti gli attori che fanno parte del mondo dell' educazione. La Conferenza zonale per l’Educazione e l’Istruzione del Valdarno è tra le poche realtà, rispetto alle trentacinque in Toscana, che è riuscita a dotarsi di questo strumento.

"Questo sito web - ha detto la Presidente Sandra Nocentini - è la volontà di rispondere concretamente alle esigenze del territorio condividendo il lavoro che viene svolto quotidianamente dalla conferenza zonale. Montevarchi è il Comune capofila dal 2010, per cui siamo i referenti dell'attività per conto di otto Comuni, dieci Istituti scolastici comprensivi, tre Istituti superiori, con una popolazione studentesca complessiva di oltre undicimila ragazzi che rappresentano il nostro patrimonio più importante. Il sito - ha aggiunto - sarà caratterizzato da un'area tecnica per l'accesso agli addetti ai lavori e da un'area "pubblica" in cui saranno comunicate le iniziative, interventi, progetti ed azioni del piano zonale dell'educazione e gli interventi della Conferenza zonale, affiancando così le scuole nei loro bisogni. Mi preme ringraziare anche i colleghi assessori che compongono la Conferenza zonale, la nostra segreteria tecnica e i due coordinamenti, per tutto il lavoro effettuato"

"Una giornata in cui sono onorato di rappresentare l'Ufficio scolastico regionale, da sempre attento alle vicende che riguardano al nostra vallata - pha spiegato Pierazzi - La presentazione del un nuovo sito web, con l' intervento di esperti, porta un contributo importante alla scuola. La conferenza zonale è un organo politico che permette di coordinare le progettualità all'interno delle nostre realtà amministrative che vanno a vantaggio dei ragazzi e delle ragazze delle scuole del territorio". "E' importante lavorare per i territori - ha concluso la dirigente regionale Mele - in particolare è importante adoperarsi per realizzare le politiche e comunicarle. Il sito web è uno strumento per dare un'adeguata comunicazione e la possibilità di accesso a studenti e famiglie in un settore fondamentale come l'educazione e l'istruzione