Prende a pugni la capotreno Rabbia sindacati: "Basta"

di Gaia Papi

Si è scagliata contro la capotreno, intervenuta perché stava infastidendo i passeggeri. E’ successo martedì sul treno regionale che da Firenze porta ad Arezzo, all’altezza di Pontassieve. Protagonista una donna di 43 anni di origini brasiliane, ma residente ad Arezzo. Probabilmente in stato di ebbrezza la donna stava infastidendo alcuni passeggeri che, spaventati, hanno chiesto l’intervento della capotreno. Arrivata nella carrozza indicata, la dipendente delle Ferrovie ha chiesto alla quarantenne di scendere a Pontassieve. Richiesta alla quale lei ha reagito aggredendola, prima tirandole i capelli poi colpendola in testa con alcuni pugni.

Il treno è rimasto fermo per circa un’ora a Pontassieve dove sono poi sopraggiunti i Carabinieri e i sanitari del 118. La capotreno è stata portata in ospedale a Bagno a Ripoli dove le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. Per la brasiliana è scattata la denuncia per lesioni e interruzione di pubblico servizio e la sanzione per ubriachezza. Alla luce di quanto accaduto la Fit Cisl aretina ha chiesto un incontro con il Prefetto.

"Chiediamo alle autorità più sicurezza e presenza delle forze dell’ordine sui mezzi pubblici in alcune ore della giornata e in generale per i trasporti su ferro e gomma", interviene Giuseppe Sorrentino, vicesegretario della Fit Cisl Arezzo e segretario dei Ferrovieri di Arezzo. "La categoria che rappresento è un comparto di lavoratori che segue orari particolari da sempre. Nell’ultimo periodo però si stanno verificando episodi di violenza tali da far temere che chi si reca al lavoro, a fine turno, anziché tornare a casa deve recarsi prima al pronto soccorso. La tutela dell’equipaggio è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. Chiediamo subito un tavolo di confronto con Prefetto e aziende per trovare soluzioni".

Intanto Filt-Cgil Fit-Cisl Uiltrasporti Fast Orsa per oggi hanno proclamato in Toscana uno sciopero di 2 ore, dalle 10 alle 12, per denunciare i casi di violenza a bordo dei treni. "Purtroppo ci troviamo ancora una volta a parlare di una collega aggredita brutalmente mentre svolgeva le proprie mansioni. Una lavoratrice esce di casa per lavorare poi ritrovarsi in ospedale a curarsi dalle botte prese da chi in treno non dovrebbe neanche salire. Un immobilismo totale da chi dovrebbe garantire la sicurezza dei lavoratori".