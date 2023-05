Prende a calci un ragazzo e offende anziani Aggredisce anche i poliziotti: denunciata

AREZZO

Mattinata agitata quella di ieri in piazza Giotto. Erano circa le 10 quando due agenti della polizia municipale sono intervenuti dopo la chiamata di un giovane e hanno dovuto affrontare e placare una donna che era andata in totale escandescenza. Ma cosa era accaduto? Pochi minuti prima un ragazzo che stava uscendo con la sua auto da un parcheggio lungo strada è stato colpito da un’altra vettura che stava sfrecciando lungo viale Giotto. Alla guida una donna che, dopo l’impatto, è scesa e ha preso a calci il ragazzo. Poi si è allontanata, come se nulla fosse, ed è entrata nel bar vicino. Lì, avrebbe preso a spintoni e a male parole una coppia di anziani.

Il tempo di ordinare un caffè che gli agenti erano già arrivati. Ma una volta visti i due in divisa la donna è andata in escandescenza. Urli, improperi, parolacce. Poi, si è buttata a terrà, nel tentativo di non essere fermata dagli agenti. Gli stessi che, cercando di calmarla, sono stati colpiti dalla sua foga. Dopo minuti di follia, alla fine la donna, tra le urla, è stata ammanettata e fatta uscire dal bar. Sul marciapiede in tanti si erano fermati ad assistere, increduli. C’era anche il ragazzo colpito, che ha visto, tremante, tutta la scena. La donna, non conosciuta in zona, è stata poi portata in commissariato dove è stata denunciata.