Premio "Vin santo come una volta" a Solfanelli, Chellini e Gepponi

CORTONA

La terza edizione del concorso "Il Vin Santo come una volta" è stata vinta da Eros Solfanelli che ha diviso il podio con Romeo Chellini, secondo classificato e Carlo Gepponi, terzo classificato. Successo per la manifestazione, organizzata con passione e dedizione dalla pro loco di Pietraia, presieduta da Dante Giorgi che pone attenzione al suo territorio e cerca, con le sue attività, di tenere vive le tradizioni che storicamente sono legate alla sua terra e alla sua popolazione. Quella del vin santo è una di queste.

"Sono molti nella zona, e non solo – spiega il presidente – che continuano a portare avanti la produzione casalinga di questa prelibatezza, e con sapiente lavoro, ogni anno mettono nei caratelli questo prezioso nettare di uva, e attendono pazientemente anni prima di poterlo assaggiare".

Il concorso, di cui è presidente Sara Valeri, è rivolto ai produttori artigianali non professionisti di vin santo prodotto da uve coltivate nel territorio toscano.

Non è ammessa, quindi, la partecipazione di imbottigliatori professionisti, aziende agricole o similari, il cui prodotto ha fini di vendita e commerciali. Quest’anno sono stati ben 43 i campioni presentati in gara provenienti principalmente dal comune di Cortona (ben 10 dalla sola frazione di Pietraia) , Montepulciano, Sinalunga, Arezzo ,Castiglion Fiorentino, Monte San Savino.

Prima delle premiazioni finali la pro loco ha promosso un convegno tematico dal titolo "Il vinsanto: Origini, Territorio e Oltre" a cui hanno preso parte come relatori Marco Mearini docente dell’istituto agrario Vegni che ha parlato di "storia e origini del vinsanto" facendo anche un focus sulla qualità delle uve durante l’appassimento e l’affinamento in caratello, l’imprenditore Alfonso Baldetti che ha parlato dei numeri del Consorzio Cortona Vini portando anche la sua esperienza diretta di produttore di vinsanto e Tiziana Mazzetti, wine marketing manager sull’importanza del marketing e della comunicazione per la vendita del vinsanto, in Italia e all’estero.

Hanno preso parte alle premiazioni anche il sindaco di Cortona Luciano Meoni e il consigliere regionale Marco Casucci che hanno sottolineato l’importanza di queste tradizioni e la bravura di realtà come quelle di Pietraia.

La.Lu.