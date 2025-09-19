Premio Tutino alla voce di Gaza. Pieve celebra la reporter Baroud

di Claudio Roselli

La seconda giornata del fine settimana che a si concluderà con l’assegnazione del Premio Pieve Saverio Tutino è quella dell’assegnazione del premio giornalistico istituito in memoria del fondatore dell’Archivio Diaristico Nazionale. L’appuntamento è fissato per le 11.30 di stamani in piazza Plinio Pellegrini e a riceverlo sarà la giovane reporter palestinese Rita Baroud (nella foto): un riconoscimento simbolico, oltre che uno spazio di celebrazione, ai nuovi protagonisti del giornalismo che ogni giorno onorano con capacità, coraggio e dedizione, la professione che Saverio Tutino ha piu` amato. È stata scelta la Baroud "per esprimere gratitudine, per il suo contributo alla verità". Ventuno anni, studentessa di lingue, Rita Baroud ha raccontato la guerra in Palestina con un diario dal campo profughi nella Striscia di Gaza, dove è nata e cresciuta. Una battaglia pacifica che continua dall’esilio in Europa, essendo una delle ultime persone a essere stata evacuata. "Nel febbraio scorso, Rita Baroud ha rilasciato un’intervista al coordinamento nazionale comunità accoglienti, nella quale ha spiegato la genesi del suo impegno in termini di necessità.

"Dopo il terzo giorno di guerra – testimonianza della reporter premiata – mi hanno chiesto dei video da La Repubblica, ma non ero in grado per la situazione che stavo vivendo, non riuscivo a pensare a niente, non ero pronta a parlare di Gaza. Ho avuto bisogno di tempo, anche perchè sono stata costretta a spostarmi tante volte. Poi, quando Sami al-Ajrami (un giornalista palestinese che collabora con Ansa e La Repubblica ndr) è uscito da Gaza, ho sentito che avevo il dovere di parlare di Gaza, di non interrompere il racconto in diretta. Scrivere mi ha aiutato a esprimere i miei sentimenti, sono contenta di farlo. E` importante per me parlare di Gaza, non è un lavoro, ma un dovere di dire la verità. Non potremmo immaginare una vocazione più alta per iniziare a scrivere un diario e pubblicare un articolo di giornale".

Il premio sarà consegnato da Gloria Argele´s, moglie di Tutino, al termine dell’incontro con la psichiatra palestinese Samah Jabr e con i giornalisti Marianna Bruschi, Giulia Ciancaglini e Fabio Tonacci. Nella stessa giornata di oggi Monica Barni, Alessandro Bollo, Massimo Bucciantini, Natalia Cangi, Roberto Ferrari, Enzo Rammairone, Emanuela Rossi e Domenico Scarpa presentano i racconti finalisti dell’edizione 2024 e il vincitore dell’edizione 2025 del Premio Barnaba.