Premio Parco inclusivo 2024. L’area protetta al secondo posto

Un altro importante riconoscimento per il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi che si è aggiudicato il premio per la seconda migliore area protetta italiana in tema di accessibilità da parte delle persone con disabilità, distinguendosi per il suo impegno nel mettere la persona al centro senza discriminarne la condizione. A sancirlo il premio "Parco inclusivo" 2024 conferito da Fiaba Onlus e Federparchi, nell’ambito del concorso fotografico Obiettivo Terra promosso da Fondazione Univerde e Società Geografica Italiana Onlus. L’importante riconoscimento premia le iniziative a favore dell’accessibilità e della fruibilità per le persone con disabilità e a ridotta mobilità e la cerimonia di premiazione si è svolta a Roma, alla presenza tra gli altri, del sindaco Roberto Gualtieri e del Ministro dell’Ambiente e della transizione ecologica, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, il simbolo che ogni anno porta al centro della discussione generale l’importanza della conversione ecologica e della sostenibilità ambientale, energetica e sociale. Numerosi i rappresentanti delle istituzioni statali e militari che sono intervenuti nell’ambito del prestigioso evento romano, che ha radunato quanti ogni giorno si impegnano per proteggere l’ambiente e le comunità.

Il progetto presentato dal Parco, consiste in una strumentazione tecnologica molto avanzata, a trazione elettrica, utilizzabile pressoché ovunque, pensato per le persone affette da disabilità di vari gradi. In seguito sono stati collaudati alcuni degli itinerari turistici più rinomati nell’area protetta per un utilizzo da parte dei soggetti con varie forme di fragilità.

