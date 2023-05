Premio Nobel al Petrarca Parisi ospite di Science Lab

Un Premio Nobel per Arezzo Scienze Lab. Sabato 27 maggio alle ore 21 al Teatro Petrarca per il Festival di spettacoli teatrali su materie scientifiche organizzato dall’Associazione Lab, dalla Fondazione Guido d’Arezzo, in collaborazione con la libreria La Feltrinelli Point, interverrà il Professor Giorgio Parisi con una conferenza sul tema della complessità e gli argomenti che lo hanno portato al Premio Nobel per la fisica.

Il Professor Parisi proporrà una lezione-spettacolo che si muoverà dal testo "Gradini che non finiscono mai, vita quotidiana di un Premio Nobel" edito dalla Nave di Teseo e scritto insieme a Giorgio Paterlini. Giorgio Parisi, è professore ordinario di Fisica teorica all’Università La Sapienza di Roma dal 1981. Ha ricevuto la medaglia Boltzmann, la medaglia Max Planck, il Premio Nonino, il Premio Wolf e il Premio Nobel per la Fisica nel 2021. È stato presidente dell’Accademia dei Lincei ed è membro di molte accademie, tra cui l’American Philosophical Society. Si è occupato principalmente di fisica teorica, in campi molto diversi come la fisica delle particelle, la meccanica statistica, la dinamica dei fluidi, i sistemi complessi, le costruzioni di computer scientifici, la teoria dell’ottimizzazione. Ha realizzato anche studi sulle reti neurali, sul sistema immunitario, sulle glaciazioni e sul movimento di gruppi di animali. Tra i suoi saggi divulgativi, ha pubblicato La chiave, la luce e l’ubriaco. Come si muove una ricerca scientifica (2006) e In un volo di storni. Le meraviglie dei sistemi complessi (2021), quest’ultimo tradotto in una ventina di paesi.

Nell’occasione di Arezzo Science Lab Giorgio Parisi concederà al pubblico del teatro Petrarca il suo firmacopie per il libro "Gradini che non finiscono mai" (La Nave di Teseo) e "In un volo di storni" (Rizzoli), i suoi libri scritti per la divulgazione del suo lavoro e della sua esperienza.

Nel corso della serata sarà anche conferito al professor Parisi il "Premio Città di Arezzo" per i suoi meriti scientifici.

La rassegna Arezzo Science Lab, alla sua prima edizione, si concluderà il prossimo 10 giungo all’Auditorium Guido d’Arezzo alle ore 21 ospitando il botanico Stefano Mancuso. Mancuso proporrà al pubblico aretino il suo "Planet Revolution, le piante hanno già inventato il nostro futuro".

Per i biglietti è possibile accedere al sito Discover Arezzo, mentre per informazioni: whatsapp 3479251722.

A.B.