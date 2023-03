Premio letterario per promuovere la cultura

"Un’opportunità per incentivare la scrittura e promuovere la cultura soprattutto fra i più giovani". Così il sindaco Silvia Chiassai Martini ha presentato la seconda edizione del Premio Letterario "Città di Montevarchi", nato da una proposta del professor Marco Sterpos all’interno della Commissione Futura e che torna sull’onda del successo ottenuto l’anno scorso quando parteciparono oltre 240 autori. Collaudata la formula che prevede 3 categorie, poesia, narrativa e saggistica, per opere edite e inedite e una sottosezione dedicata agli under 25 che potranno iscriversi gratis. "Abbiamo creduto molto a questa iniziativa rivolta in particolare alle nuove generazioni per diffondere l’arte della scrittura", ha ribadito la prima cittadina ricordando che anche quest’anno collabora all’organizzazione l’Associazione il Giglio Blu di Firenze. "Visto il grande successo della passata edizione – ha aggiunto Sterpos - abbiamo voluto continuare l’esperienza del concorso proprio in riferimento alle lusinghiere tradizioni letterarie della nostra città". Ed Enrico Taddei del Giglio Blu ha sottolineato come sia necessario "tornare a contatto diretto con la scrittura in un mondo sempre più dominato dalla tecnologia in tutti gli ambiti della vita. Per questo vogliamo ricevere gli scritti dei partecipanti che ci possano comunicare cosa hanno dentro attraverso la poesia, la narrativa e la saggistica". I primi classificati per ogni sezione e sottosezione riceveranno un premio di 200 euro, targa e giudizio critico, litografia artistica, libri e riviste. Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 24 giugno e la premiazione si terrà il 7 ottobre all’Auditorium comunale di via Marzia.