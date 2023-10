Premio letterario Giuliano Pini a Cavriglia: centinai i partecipanti al concorso Il Premio intitolato al maestro Giuliano Pini torna per la settima edizione a Cavriglia. Studenti da tutta Italia partecipano con opere di alta qualità. Il Comune di Cavriglia, in collaborazione con il Museo Mine, organizza l'evento in ricordo del grande artista.