Premio Industria Felix, Ars Automation l'unica azienda aretina premiata tra le 9 eccellenze toscane

L’azienda aretina Ars Automation si aggiudica il premio Industria Felix come Migliore piccola impresa per performance gestionale e affidabilità finanziaria. È l’unica premiata in provincia di Arezzo e tra le 9 eccellenze toscane. Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato durante il premio Industria Felix che si è tenuto a Palazzo Trinci di Foligno. Si tratta di un’onorificenza di grande rilievo, in un contesto dove sono state premiate 74 realtà d’eccellenza provenienti dal Centro Italia.