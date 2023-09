Premio Frullani al teatro Verdi Monte San Savino: sul palco i campioni

MONTE SAN SAVINO

Ci siamo: Monte San Savino è pronta per il grande evento di stasera quando andrà in scena la prima edizione del premio Augusto Frullani: un riconoscimento in memoria dello storico pallonista savinese, "il più forte del mondo" come in tanti lo ricordano, che andrà nelle mani dei migliori atleti della cittadina, di oggi e di ieri. L’appuntamento è in programma alle 21,30 al teatro Verdi di Monte San Savino. Tra i campioni che hanno portato in alto il nome del borgo del Sansovino ci saranno Andrea Conti, taekewonda, classe 2022, medaglia di bronzo agli European Games di Cracovia del 2023, più volte laureato come campione italiano. Insieme a lui riceveranno il premio la squadra femminile della Sansovino per la vittoria della Coppa Toscana della Coppa Italia Dilettanti 2022-2023. Con loro, brilleranno anche le stelle del passato: ci sarà infatti anche Marcello Scali, unico savinese ad aver giocato in serie A, con l’esordio nel 1956 in Spal Venezia, con la maglia della squadra ferrarese. Spazio poi ai ragazzi della scuola media Andrea Contucci che nel 1981 si laureano campioni d’Italia nella pallavolo ai giochi della Gioventù. Quella che andrà in scena sarà una serata in cui la città di Monte San Savino celebrerà gli atleti che hanno raggiunto traguardi e obiettivi importanti ma è anche un modo per valorizzare lo sport come strumento esercitare le nove generazioni al rispetto reciproco e al bon ton fuori e dentro al campo. Non a caso l’iniziativa arriva a culmine di una settimana in cui ci sono state tante iniziative dentro il mondo della scuola che hanno messo al centro le discipline sportive e storie di riscatto che ieri sera sono culminate con un’altra serata al teatro Verdi: il premio harmony award stop violence che grazie all’organizzazione di Chiara Fatai e Angelo Morelli, già organizzatori del premio semplicemente Donna, hanno messo in piedi un appuntamento per dire ad alta voce "no ad ogni forma di violenza".