Premio del Paesaggio anche al Pratomagno

CASENTINO

Fra le 7 menzioni speciali consegnate a Roma in occasione della cerimonia del Premio nazionale del Paesaggio, arrivato alla sua IV edizione, spicca anche la Regione Toscana con il progetto "I territori del Pratomagno", per la capacità di valorizzare il paesaggio attraverso azioni di salvaguardia, gestione, pianificazione e valorizzazione in linea con i quattro criteri della UE.

"Abbiamo fatto una proposta di qualità – dice l’assessore alle infrastrutture e governo del territorio Stefano Baccelli (nella foto) – un progetto che porta avanti un percorso che si è sviluppato negli anni volto alla valorizzazione delle peculiarità paesaggistiche del Pratomagno, con il coinvolgimento delle diverse istituzioni e realtà associative esemplificate dalla Carta dei Valori del Pratomagno, dalle Mappe di Comunità, e dall’Ecomuseo del Casentino". Un premio importante che testimonia l’ottimo lavoro fatto dai comuni coinvolti, quelli del Valdarno e del Casentino, valorizzando anche la scelta della Regione Toscana, tra le prime in Italia a scommettere su questa risorsa.

"Sono felice che il lavoro fatto negli anni in cui come assessore regionale ho avuto la delega per il governo del territorio – commenta Vincenzo Ceccarelli, capogruppo del Pd in Consiglio Regionale – abbia consentito di avviare una serie importante di progetti di paesaggio, tra cui questo dedicato ai territori del Pratomagno".