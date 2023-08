Premio Cortonantiquaria a Sgarbi "Ruolo fondamentale per Signorelli"

di Laura Lucente

Il premio Cortonantiquaria va nelle mani del sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi. Sarà lui a ricevere l’ambito riconoscimento che viene conferito dalla città proprio in occasione della sa manifestazione più longeva e conosciuta. Un premio che non nasce a caso proprio nel 2023. "Lo abbiamo scelto per il suo impegno nei confronti del più importante evento culturale della nostra città", conferma il primo cittadino Luciano Meoni. "La mostra Signorelli500 dedicata al grande pittore cortonese, ha potuto beneficiare della sensibilità e delle qualità del professor Sgarbi, oltre che del supporto del Ministero della Cultura di cui è sottosegretario. Con Vittorio Sgarbi possiamo contare su un punto di riferimento anche per prossime e nuove iniziative culturali che potranno portare ulteriori benefici alla città di Cortona". L’appuntamento è in programma il prossimo 27 agosto in una serata di gala organizzata al centro convegni Sant’Agostino, sede anche della mostra espositiva. "La personalità di Vittorio Sgarbi ha sicuramente segnato l’epoca contemporanea del nostro Paese", sottolinea Francesco Attesti vicesindaco e assessore alla cultura di Cortona. "Lui, più di ogni altro, ha saputo dare un impulso vero e forte verso la riscoperta e la valorizzazione di capolavori del passato. Cortona stessa, con la mostra di Signorelli, ha potuto apprezzarne l’azione, essendo stato la figura istituzionale più vicina alla città in occasione delle celebrazioni del cinquecentenario".

Nella stessa serata si terrà l’esibizione del Maestro Francesco Santucci, primo sax dell’orchestra della Rai, al lavoro in numerose edizioni del Festival di Sanremo. A Francesco Santucci andrà il Premio Cortonantiquaria dedicato agli artisti, riconoscimento istituito lo scorso anno e già assegnato a Tullio De Piscopo.

Il premio Cortonantiquaria è uno degli appuntamenti più attesi della mostra e si è saputo imporre come uno degli eventi di maggior richiamo e prestigio per l’intera città di Cortona. Negli anni sono stati insigniti di questo premio personaggi come Mario Monicelli, Inge Feltrinelli, Patrizio Bertelli, Philippe Daverio, Renato Balestra, Nicola Arigliano, Giulio Stanganini, Andrè Rieu, Franco Migliacci, Piero Antinori, Jannis Kounellis, Giovanni Floris, Tonino Lamborghini, Ferruccio Ferragamo e lo scorso anno Elisabetta Belloni alla guida dei servizi segreti nazionali. L’idea del premio, fin dalla sua istituzione, è quella di premiare uomini e donne, ma anche istituzioni, che con la loro storia umana e professionale abbiano rappresentato un modello ed un esempio alto del genio umano e dell’impegno verso la cultura e la sua diffusione ed abbiano un legame speciale con la città di Cortona.