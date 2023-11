Premio Clessidra, una notte magica con Ganna e Ballardini

Un evento di indubbio livello, due ore nelle quali si è parlato di sport (e non solo) davanti a un pubblico che aveva riempito palchi e platea del teatro dei Ricomposti. La XIV edizione del premio nazionale "La Clessidra" ha segnato un salto di qualità importante per un appuntamento che sta dando lustro alla Valtiberina attraverso l’arrivo di campioni e figure significative legate al mondo dello sport. Sopra tutti, martedì pomeriggio, Filippo Ganna e il ciclismo italiano in generale: il campione del mondo e asso delle cronometro era assieme al ct della nazionale su pista, Marco Villa e all’ex professionista Federico "Fred" Morini di Selci Lama, componente dello staff che ha vinto l’oro a squadre nel 2021 a Tokyo. Il gran lavoro compiuto e le speranze di conquistare altri allori alle Olimpiadi di Parigi hanno caratterizzato l’epilogo di una piacevole parentesi, condotta con la loro provata professionalità da Giulia Mizzoni e Massimo Boccucci. A iniziare la serie, l’ex pallavolista Giacomo "Jack" Sintini con lo psicologo dello sport Samuele Robbioni; hanno quindi fatto seguito due promesse del nostro calcio: Michael Kayode della Fiorentina e Filippo Ranocchia dell’Empoli, prima dell’assegnazione della "Clessidra" (tempo, volontà, capacità, successo) anche all’allenatore Davide Ballardini. Sul palco è poi salito Gian Primo Giardi, presidente di un Comitato Olimpico Sammarinese che ha festeggiato due anni fa la conquista dei primi allori nella competizione dei cinque cerchi, ma un’ovazione particolare se la sono guadagnata due volti noti (o meglio, un volto e una voce noti) del giornalismo sportivo: Simona Rolandi, la quale ha raccontato il suo eccezionale percorso che l’ha portata alla Domenica Sportiva e Francesco Repice, l’impareggiabile radiocronista degli anticipi e posticipi di Serie A, nonché delle gare delle Coppe europee e della Nazionale, che con il suo stile coinvolgente e con la sua dialettica diventa un autentico trascinatore. Unico assente, giustificato, l’altro vincitore della "Clessidra", Pierpaolo Marino, il dg di Napoli, Atalanta e Udinese bloccato a casa da un infortunio. Chiusura con il sindaco Alessandro Polcri e con uno speciale saluto di Eugenio Giani, presidente della Regione.