Premio Augusto Frullani a Monte San Savino: Riconoscimento per gli Atleti

Sarà un riconoscimento che andrà al miglior atleta di Monte San Savino ma anche a quelle stelle dello sport che hanno brillato nel passato.

Si chiama premio Augusto Frullani, in memoria del giocatore savinese di pallone col bracciale, e da quest’anno verrà consegnato nelle mani dei migliori sportivi della cittadina, sia all’atleta in persona che alla squadra.

"Da quest’anno settembre sarà il mese dello sport e ogni anno daremo un riconoscimento agli atleti che hanno tenuto alto il nome di Monte San Savino", ha detto il sindaco, Gianni Bennati. Il premio per i vincitori sarà una medaglia su cui è disegnato il sigillo del comune ma ancora non è stato ufficializzato chi salirà sul palco a riceverlo il prossimo sabato 30 settembre.

Nella stessa occasione, insieme all’atleta e alla squadra dell’anno, verranno premiate anche le stelle del passato che nel tempo hanno brillato nelle loro discipline sportive.

L’iniziativa arriverà al culmine di una settimana dedicata (anche) allo sport, nell’ambito dell’Harmony Award StopViolence, altra novità di quest’anno, un altro premio in Valdichiana, dopo il premio Semplicemente donna, che si impegna a promuovere una cultura basata sul rispetto reciproco e sulla lotta alle disuguaglianze. E proprio per portare avanti questi principi, l’amministrazione comunale, di concerto con gli organizzatori Chiara Fatai e Angelo Morelli, ha messo in piedi una settimana a base di sport, inteso come l’arma più potente per trasmettere i quei valori, con tanto di iniziative nelle scuole che culmineranno nella giornata di venerdì 29 quando il paese diventerà un vero e proprio villaggio dello sport con le associazioni sportive che, ognuna nel loro stand, proporrà la propria disciplina. "Un momento dedicato allo sport e al sociale con tante occasioni di confronto e riflessione con i più giovani", conclude il sindaco Gianni Bennati.