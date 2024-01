Premio ai protagonisti della ristorazione. Il Tarlati con l’Associazione Cuochi Arezzo

Un riconoscimento ai protagonisti della ristorazione e dell’enogastronomia. L’Associazione Cuochi Arezzo è tornata a conferire il "Premio Guido Tarlati" che, giunto alla ventisettesima edizione, ha configurato un’occasione per valorizzare e per ringraziare professionisti di diversi settori che hanno contribuito a dare lustro alla cucina aretina e italiana attraverso la loro professionalità, la loro passione e il loro impegno quotidiano. La cerimonia è stata ospitata dal ristorante Doccia in località Rondine nel corso di una cena di gala e ha registrato la presenza di ospiti in rappresentanza della Federazione Italiana Cuochi e dell’Unione Regionale Cuochi Toscana, a conferma del rilievo nazionale raggiunto dal riconoscimento istituito nel lontano 1991. Il cuore della serata è rappresentato dalla consegna del "Premio Tarlati" a Fausto Arrighi, ex direttore della Guida Michelin. La cena è stata arricchita dalla consegna di ulteriori riconoscimenti dalle mani di Rocco Pozzulo (presidente nazionale della Federazione Italiana Cuochi), di Roberto Lodovichi(presidente dell’Unione Regionale Cuochi Toscani) e di Leonardo De Candia (presidente dell’Associazione Cuochi Arezzo), oltre che da rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo aretino. Il premio "Una vita dedicata alla cucina" è stato conferito alla chef aretina Paola Lapini. Premio "Sostenibilità e toscanità" è stato assegnato allo chef con radici tosco-sarde Carlo Porcu. Un particolare riconoscimento è spettato a Tommaso Monaci, attuale chef del ristorante Doccia, che ha meritato il premio "Giovane Emergente" per il suo impegno come responsabile del Comparto Giovani per l’Associazione Cuochi di Arezzo.