Premio a sette professionisti della sanità Tra loro Bolognese, Montemerani e Pacchi

Sette professionisti del settore socio-sanitario che operano in ambito provinciale, regionale e nazionale. Saranno i premiati con il premio Esculapio , prestigioso appuntamento ormai giunto alla terza edizione, che rappresenta un riconoscimento a chi, oltre ad eccellere nell’attività di studio, ha dimostrato e dimostrano di saperne divulgare i risultati, consentendo al grande pubblico di conoscere e comprendere temi complessi, di grande importanza per la vita e la tutela della salute. Nelle precedenti due edizioni sono stati premiati i medici aretini impegnati in prima linea nella lotta al Covid e le associazioni del terzo settore più legate al nostro territorio che, ogni giorno, contribuiscono attraverso la grande opera del volontariato, a fornire un servizio indispensabile di assistenza alla collettività. Quest’anno, il comitato composto da Comune, Fondazione Arezzo Comunità, Asl, Ordine dei Medici, Ordine degli Infermieri, Fraternita dei Laici e Tecla odv, ha individuato nei destinatari dei sette premi figure professionali, che con il loro quotidiano impegno si sono distinte nei vari ambiti della sanità. Leonardo Bolognese, Chiara Azzari, Francesco DiMeco, Giulio Corsi, Sara Montemerani, Giuseppe Di Iulio. Domenica 14 maggio, nella cornice dell’Equestrian Centre, si svolgerà la cerimonia di conferimento del premio.