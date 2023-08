"Premiato nella città che ho scelto" L’uomo di Sanremo sale alla ribalta

di Laura Lucente

CORTONA

Un riconoscimento alla carriera dalla città diventata la sua casa da almeno 15 anni. Il Maestro Francesco Santucci riceverà domani sera in piazza Signorelli il Premio Cortonantiquaria dedicato agli artisti, istituito lo scorso anno e già assegnato a Tullio De Piscopo. Il suo curriculum è costellato di successi, collaborazioni e premi che contano.

Polistrumentista, compositore, direttore d’orchestra, entra in Rai poco più che ventenne e da 40 anni è un perno dell’orchestra della Rai come 1° Sax Alto. Quello del 2023 è il suo Festival di Sanremo numero 33, da anni nell’orchestra di Domenica In.

Collaborazioni? Un assaggio: Ray Charles, Sting, James Taylor, Gloria Gaynor, Al Jarreau, Cateano Veloso, Bruno Canfora, Gilberto Gil, Riz Ortolani, Armando Trovajoli.

Le partecipazioni ai festival jazz in tutto il mondo non si contano. Come compositore firma numerose musiche per il teatro e per il cinema. Le sue composizioni sono stabilmente eseguite in Europa e Usa.

Si aggiudica in un solo anno il primo premio e la menzione d’onore al concorso mondiale di composizione dell’NFA in America. Ha ricevuto tra gli altri, anche l’International Trumpet Guild, o il premio “Francesco de Masi” per la sua attività di compositore e direttore.

Maestro questo riconoscimento che emozione le dà?

"Sono onorato e a tratti sorpreso. Cortona è ormai la mia casa e un premio dalla città che mi ha adottato ha sempre un sapore particolare".

Sarà sul palcoscenico del Signorelli e ci delizierà con la sua musica. Che cosa proporrà?

"Cercherò di portare sul palcoscenico i miei 40 anni di carriera con gli appuntamenti più significativi e una carrellata di brani dei maestri più significativi con cui ho collaborato".

Come autore di colonne sonore a quale lavoro è più legato?

"Una su tutti: Lost in Traslation di Sophia Coppola, ma infondo sono legato a tutti i miei lavori, penso a “Fallo” di Tinto Brass, “Fratella e Sorello” di Sergio Citti, “The Astronaut’s Wife” di Rand Ravic o ai numerosi film di Massaccesi".

Che rapporto ha con Cortona?

"È una città che mi ha dato tanto. Non mi manca il calore e ho cari amici. Ho scelto di vivere a Terontola, per la quiete e la qualità della vita che garantisce. Non mi pento affatto di aver scelto di abbandonare Roma e fare il pendolare ogni mattina per i miei impegni con la Rai".

Non si tira mai indietro quando c’è da fare delle iniziative sul territorio, soprattutto se si tratta di beneficenza…

"Per me è sempre un piacere. In questi anni abbiamo fatto belle esperienze con la Unitre di Terontola, con l’associazione Organi Storici, in particolare insieme al maestro e organista Massimiliano Rossi e al gruppo Medici & Musica".

A proposito di antiquariato, ne è un appassionato?

"Diciamo che mi entusiasma ogni forma d’arte. Amo la storia, l’archeologia, il mondo etrusco. Impossibile rimanere insensibili di fronte ad un oggetto che ci racconta chi siamo e da dove veniamo".