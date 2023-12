Premiato De Vivo. È il pizzaiolo sul tetto del mondo

CAPRESE MICHELANGELO

Un gradito ritorno da ex studente nella scuola in cui si è formato. È successo nei giorni scorsi all’istituto alberghiero di Caprese Michelangelo, nonché un’altra bella soddisfazione per l’istituto onnicomprensivo Fanfani-Camaiti. All’inizio della mattinata, tutto l’alberghiero si è trasferito in aula magna per accogliere e premiare l’ex studente e convittore Pietro De Vivo (nella foto), nato e residente a Sansepolcro fino a qualche anno fa, nonchè recente vincitore della "Pizza World Cup" nella categoria "pizza in pala" a Pomezia.

Dopo il diploma, conseguito pochissimi anni fa, il giovane De Vivo ha lavorato nel settore della ristorazione, senza smettere di studiare e aggiornarsi, per poi assecondare la sua passione per la pizza diventando titolare di una attività di pizzeria al taglio a Perugia. Apprezzamento per l’esempio, la passione, la dedizione e per la qualità della formazione conseguita proprio a Caprese negli anni dell’Alberghiero sono state espresse dal dirigente scolastico del "Fanfani-Camaiti", Giuseppe De Iasi e dalle docenti Sonia Caminati e Silvia Gradi in rappresentanza della scuola e di tutto il personale, e poi da Mario Menichella, assessore all’Istruzione del Comune di Sansepolcro, da Ivano Sensi, vice sindaco di Badia Tedalda (già storico docente dell’Istituto Forestale di Pieve Santo Stefano) e da Marida Brogialdi, sindaco di Caprese Michelangelo in rappresentanza della Conferenza Zonale per l’Educazione e l’Istruzione della Valtiberina. Dopo aver ricevuto una targa e un attestato dal "Fanfani-Camaiti" e dalla Conferenza Zonale, Pietro De Vivo, nel ringraziare, ha parlato agli studenti del legame con la scuola.