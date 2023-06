Premiate a Boston le professioni infermieristiche dell’Asl

Arezzo, 21 giugno 2023 – Riconoscimento internazionale per le attività infermieristiche dell’Azienda USL Toscana sud est.

Dal 14 al 16 giugno, si è svolta la conferenza internazionale NANDA International 2023 al Boston College (USA), dove l’Asl Tse ha vinto il primo premio per il poster, strumento tecnico per presentare le ricerche, che ha ottenuto il maggior punteggio per la sua concretezza e innovazione in un contesto ad alta complessità assistenziale.

Il progetto propone l’implementazione computerizzata delle diagnosi infermieristiche NANDA International e del modello organizzativo di primary nursing, che prevede la presenza di un infermiere referente per ogni assistito ricoverato, nelle aree mediche aziendali.

Durante la conferenza, a cui hanno partecipato professionisti di 18 nazioni per celebrare i 50 anni delle diagnosi infermieristiche nel mondo, l’Asl Tse ha partecipato portando all’attenzione della comunità internazionale contributi scientifici in merito all’utilizzo delle diagnosi infermieristiche nei propri setting assistenziali, sia territoriali che ospedalieri.

«Ringrazio di cuore tutti i professionisti del Dipartimento delle Professioni infermieristiche e ostetriche per l’impegno, la competenza, l’attenzione al lavoro di equipe e alla cura delle persone, anche dal punto di vista umano, - dichiara il direttore sanitario dell’Asl Tse Simona Dei. - Quando i riconoscimenti per il lavoro svolto vengono da soggetti esterni, e in questo caso di livello internazionale, l’orgoglio è tanto, segno che stiamo andando nella direzione giusta».

Le parole della dottoressa Vianella Agostinelli, direttore del Dipartimento delle Professioni infermieristiche e ostetriche Asl Tse: «Un progetto infermieristico che è risultato all'avanguardia e che ci vede in prima linea non solo nello sviluppo di una assistenza personalizzata, ma anche nel rendere visibile il contributo assistenziale alla salute prodotta per gli assistiti.

A tutti gli infermieri della Toscana sud est, che con coraggio e determinazione stanno implementando questo importante cambiamento culturale e professionale, invio le mie congratulazioni e sinceri ringraziamenti per l'impegno e la determinazione dimostrati e per l'importante, successo internazionale ottenuto».