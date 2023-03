Preleva 2 mila euro col bancomat rubato

MONTEVARCHI

Due denunciati per furto aggravato in Valdarno. I carabinieri della Compagnia di San Giovanni proseguono il lavoro di contrasto agli episodi di microcriminalità che generano allarme sociale nella vallata. Nei guai con la legge è finita intanto una cinquantenne pregiudicata che aveva forzato un’auto e, rubato il portafogli lasciato nell’abitacolo dal proprietario, aveva utilizzato le carte di credito per prelevare quasi 2 mila euro negli uffici postali di Bucine e Arezzo. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Capannole, frazione di Bucine, e proprio i militari del capoluogo valdambrino hanno identificato l’autrice del raid messo a segno ai danni di un quarantenne di Badia Agnano che aveva parcheggiato la vettura in strada e si era allontanato per sbrigare alcune commissioni. Al suo ritorno la sgradita sorpresa: la portiera era aperta e non c’era traccia del borsello che conteneva documenti, banconote e card subito utilizzate per ritirare contanti. Gli uomini dell’Arma, dopo aver ascoltato i testimoni e visionato i filmati delle telecamere comunali e delle sedi di Poste Italiane scelte per i prelievi, hanno individuato la presunta responsabile.

La conferma dal pedinamento elettronico attraverso la rete di videosorveglianza urbana e dalla perquisizione domiciliare che ha consentito di trovare i vestiti indossati per il furto. La donna dovrà rispondere anche di illecito impiego di mezzi di pagamento. I carabinieri di Montevarchi invece hanno scoperto un trentenne che aveva sottratto 100 euro dal registratore di cassa di un negozio di parrucchiera del centro. Pure stavolta le immagini del circuito interno del locale e la ricostruzione dei movimenti del sospetto in via telematica hanno permesso di risalire al giovane con precedenti specifici.