Arezzo, 18 settembre 2024 – Cambio al vertice della nostra Prefettura: va via Maddalena De Luca e arriva Clemente Di Nuzzo.

"Nel dare il benvenuto al nuovo Prefetto non posso non dire che la presenza di Maddalena De Luca in questa citta' e' stata bellissima e preziosa. Un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico di Direttore Centrale per le risorse umane presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile” le parole della vicesindaco Lucia Tanti.