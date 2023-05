Precipita nell’Arno dalla ciclopista Anziano salvato dai vigili acrobati Trasportato con il Pegaso a Siena

CASTEL FOCOGNANO

Tragedia sfiorata nella mattinata di ieri lungo la ciclopista dell’Arno, nella zona di Rassina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una coppia stava percorrendo il tratto in bicicletta quando uno dei due – un 72enne – avrebbe perso il controllo finendo rovinosamente fuori dalla pista. E’ infatti scivolato lungo la scarpata, rotolando per diversi metri. Ferito, si è ritrovato proprio sull’argine del fiume. Un testimone ha notato l’individuo in difficoltà: ha dunque allertato i soccorsi, a partire dai sanitari del 118 che, vista l’impossibilità di raggiungere il paziente, hanno successivamente chiamato i vigili del fuoco, col personale del Comando provinciale che ha subito attivato le procedure necessarie in questi tipo di particolari interventi.

Ed è per questo che l’uomo è stato raggiunto dai pompieri che lo hanno recuperato con tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) e insieme agli opertori del 118 lo hanno sistemato sulla barella e trasportato fino all’elicottero Pegaso. Poi è stato trasferito all’ospedale Le Scotte di Siena dove, comunque, le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale che hanno avviato i primi accertamenti per verificare quanto accaduto e le eventuali responsabilità di terzi. Sta di fatto che l’anziano probabilmente già aveva a quanto pare problemi di equilibrio quando è precipitato sul greto; fortunatamente l’impatto non si è rivelato violento, altrimenti le sue condizioni sarebbero state più gravi considerando l’altezza e la zona di impatto. Peraltro in questo periodo lungo la ciclopista dell’Arno transitano centinaia di appassionati della due ruote e non solo, considerato la zona particolarmente attraente sotto il profilo naturalistico.

Le forze dell’ordine ribadiscono l’importanza di mantenere comportamenti adeguati soprattutto quanto si utilizza la bici, altrimenti le conseguenze possono essere drammatiche.

Adesso si spera solo che da Siena possano arrivare quanto prima ulteriori buone notizie sulle condizioni del settantaduenne ricoverato.