Precipita nella cisterna Cane trovato morto

Sono stati purtroppo inutili i soccorsi del personale dei Vigili del Fuoco di Arezzo, che ieri non sono riusciti a salvare la vita a un cane caduto in una cisterna antica nel comune di Sestino, non lontano dalla zona del Sasso di Simone. L’elicottero Drago 60 si è portato sulla zona indicata per l’emergenza, in un ambiente coperto di boschi.

L’animale era rimasto intrappolato nella cisterna ed è stato individuato dal personale specializzato dei vigili del fuoco ma ormai, al momento dell’arrivo dei soccorritori, era senza vita.

A questo punto è stato quindi possibile effettuare solo il recupero del cane senza vita tramite tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) da parte degli elisoccorritori.