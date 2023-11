Precipita da una casa: era un ladro. Denunciato all’uscita dall’ospedale

di Laura Lucente

È uscito dall’ospedale e si è beccato una denuncia per tentato furto e violazione di domicilio. Si fanno più chiari i contorni della vicenda che hanno visto protagonista un 30enne originario dell’Est Europa, ma residente a , finito in rianimazione per essersi lanciato dall’altezza di 4 metri.

Le indagini dei carabinieri della Compagnia hanno portato ad individuare l’uomo quale possibile autore dell’effrazione perpetrata ai danni di un’abitazione del centro storico . Si tratta, peraltro, di una vecchia conoscenza delle forze dell’ordine, con precedenti di polizia sia per furto sia per detenzione di sostanze stupefacenti.

I fatti sono avvenuti appena una settimana fa e la ricostruzione di ciò che è avvenuto è stata possibile soprattutto attraverso coloro che hanno assistito alla scena. Secondo quanto si sarebbe ricostruito, infatti, l’uomo poco dopo le 9 di mattina avrebbe tentato di introdursi all’interno di una abitazione nella parte alta conosciuta come il Poggio. La casa presa di mira appartiene ad un cittadino straniero attualmente in fase di ristrutturazione nell’area esterna. Il 30enne, credendo di non trovare nessuno, avrebbe tentato di introdursi per cercare di rubare oggetti preziosi. Ma una volta arrampicatosi si è trovato di fronte agli operai della ditta edile che stavano lavorando.

È a quel punto che è scappato. Per farlo si è lanciato da una terrazza al secondo piano. Un volo rovinoso, in stile spider man, di oltre 4 metri. Non pago, è riuscito a rimettersi in piedi e a trascinarsi per qualche centinaio di metri, salvo poi crollare a terra quasi esanime in piazza Franciolini.

È qui che nascosto dietro ad un’auto in sosta che lo hanno trovato alcuni passanti. L’uomo a quanto raccontano alcuni testimoni, era in un forte stato di shock e poco vigile. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Stazione , la cui caserma è per altro a pochi passi, che lo hanno riconosciuto e identificato.

I soccorsi, allertati dai passanti, sono arrivati in pochissimi minuti.

I sanitari vista la gravità delle ferite e con il supporto dell’elisoccorso Pegaso, ne hanno disposto il trasferimento all’ospedale Le Scotte di Siena.

Il 30enne è stato ricoverato in rianimazione per diversi giorni, fortunatamente uscendone pochi giorni dopo senza troppi strascichi. Peraltro anche in ospedale, avrebbe creato alcuni momenti di tensione a causa di uno stato di agitazione generale.

Dopo le indagini dei carabinieri l’uomo è stato identificato quale possibile ladro dell’abitazione del centro ed è scattata conseguentemente la denuncia.