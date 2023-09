Pratovecchio Stia, terminati i lavori di realizzazione della nuova scuola materna

Arezzo, 12 settembre 2023 – “L’inizio dell’anno scolastico si avvicina e, come da me annunciato in altri post nei mesi scorsi, tra pochi giorni potremo aprire anche la nuova scuola materna – ha spiegato Caleri attraverso i suoi canali social - è stato un percorso davvero molto complesso a causa delle difficoltà legate all’aumento prezzi e all’assenza di materie prime, elementi che hanno comportato una grande difficoltà nel reperimento di tutti i componenti costruttivi della scuola e quindi un corposo incremento dei tempi di cantiere.

Sono state davvero innumerevoli le problematiche che abbiamo dovuto affrontare e risolvere, in modo particolare negli ultimi mesi, tanto che a lungo ci è stata prospettata l’ipotesi di effettuare il trasferimento dei bambini a dicembre. Visto l’impegno che ci eravamo assunti, abbiamo invece lottato per far sì che il trasferimento potesse essere effettuato sin da settembre e alla fine il risultato è stato raggiunto.

La ditta costruttrice ci ha comunicato che giovedì ci consegnerà le chiavi della struttura e che nei giorni immediatamente successivi terminerà anche le lavorazioni nel resede. Ovviamente saranno necessari alcuni giorni per le pulizie e lo spostamento del materiale didattico, quindi contiamo di poter inaugurare la struttura entro la fine del mese”.

Caleri ha spiegato che l’obiettivo era portare i bambini all’interno della nuova struttura sin dal primo giorno, e fine a pochi giorni fa sembrava che questo fosse possibile, ma purtroppo le ultime lavorazioni hanno incontrato delle difficoltà e i tempi di consegna da parte della ditta costruttrice si sono allungati, con la conseguenza che i bambini dovranno cominciare l’anno all’interno del plesso dove si è svolta regolarmente l’attività sino alla fine dello scorso anno scolastico.

“Ci tengo a sottolineare che nel frattempo i locali della vecchia scuola materna sono stati migliorati in quanto durante l’estate abbiamo provveduto ad eliminare il tetto in eternit, che ovviamente era sempre stato messo in sicurezza mediante i trattamenti indicati dalla ASL, attraverso un investimento di oltre 40 mila euro – ha aggiunto Caleri - per quanto riguarda la mensa, essa sarà comunque garantita sin dal giorno lunedì 18 settembre, assieme al tempo pieno, e nel momento in cui i ragazzi della materna saranno spostati nella nuova struttura i pasti saranno preparati nella nuova cucina, che servirà anche le scuole elementari, ottenendo così un ulteriore miglioramento del servizio per tutti gli alunni visto che l momento i pasti vengono trasportati.

Ovviamente – ha continuato Caleri - ci spiace molto che il trasferimento dovrà essere effettuato ad anno scolastico iniziato, avremmo voluto evitarlo ma purtroppo, nonostante tutti gli sforzi profusi, la complessità costruttiva di una scuola da quasi 2 milioni di euro, unità alle difficoltà del momento storico, non ci hanno consentito di raggiungere la soluzione ottimale.

Siamo al contempo però orgogliosi di consegnare ai bambini, alle insegnanti e a tutte le famiglie della nostra comunità una scuola davvero moderna, funzionale e oggettivamente molto bella, che rappresenterà un vanto per il nostro paese per i prossimi decenni”.

Caleri ha concluso dicendo che a breve sarà ufficialmente comunicata la data di inaugurazione.