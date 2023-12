Prato "intasato". La Fiera cattura visitatori e affari

Al Prato lo spettacolo è doppio. Da un lato la ruota panoramica che alza lo sguardo sulla città e si leva sulla folla che si snoda sull’anello del parco storico. Dall’alto sembra un’onda, quasi anomala per la potenza dei numeri, che si muove in cerchio e segue il percorso della casette con le creazioni degli artigiani, del cibo (dalle specialità della Sicilia a quelle del Trentino Alto Adige) e del legno, delle composizioni floreali, dei maestri tessitori. Dall’altro, lo spettacolo di via Ricasoli con i banchi dell’Antiquaria ai piedi della stella cometa che splende (coi riflessi di sole e a sera con quelle di mille luci) e più avanti nel percorso tradizionale che i turisti "intasano" per tutta la giornata. Sassoverde e San Domenico non fanno centro e se sabato nella piazza c’era un solo banco di abiti, ieri è rimasta "orfana".