Prada e Fimer, due mondi lontani, ma vicini, in terra valdarnese

Prada e Fimer. Un colosso internazionale della moda e un’azienda leader nel fotovoltaico, con molti ordini in cassaforte e poca liquidità. Si incrociano le storie e il futuro in terra valdarnese: il quartier generale della Maison a Valvigna e lo stabilimento a Terranuova. Nella galassia Prada gli operai hanno buoni stipendi che arrivano a duemila euro al mese e c’è un piano di assunzioni che crea opportunità e benessere. Una manciata di chilometri e il quadro cambia: 280 operai lottano da mesi per difendere stipendio e lavoro. L’accordo della proprietà con Clementy dovrà essere verificato in tribunale dove la vertenza si è trasferita dopo un mese di occupazione della fabbrica e la battaglia per evitare la chiusura. Due mondi lontani, eppure vicini.

LuBi