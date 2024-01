Potenziamento della rete elettrica: la mappa degli interventi

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete ettrica di media e bassa tensione terminerà oggi un importante intervento di potenziamento del sistema elettrico in località Consuma, tra i territori comunali di Pelago e Montemignaio, sul crinale casentinese. I tecnici dell’azienda elettrica svolgeranno attività di potenziamento attraverso la sostituzione della componentistica elettromeccanica, che sarà rinnovata con l’installazione di nuovi quadri di bassa tensione motorizzati e apparecchiature di ultima generazione per completare l’automatizzazione dell’impianto. Potrebbero quindi verificarsi dei "fuori servizio temporanei" fino al termine dell’intervento. I lavori riprnederanno questa mattina alle ore 9 proseguiranno fino al pomeriggio. Presumibilmente già nel primo pomeriggio il servizio sarà ripristinato, per le attività di posa e rimozione del generatore.