Posti di lavoro per consulenti finanziari Scade il 4 settembre Poste Italiane ricerca in provincia di Arezzo laureati per intraprendere un percorso di formazione come consulenti finanziari. Requisiti: laurea, ottima conoscenza del pacchetto Office, capacità di comunicazione e relazione. Candidatura entro lunedì 4 settembre tramite sito di Poste Italiane.