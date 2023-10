2 Poste Italiane ricerca in provincia di Arezzo portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 19 ottobre la propria candidatura sul sito. I requisiti richiesti sono il possesso di un diploma di scuola media superiore o diploma di laurea, anche triennale, e patente di guida per mezzi aziendali.